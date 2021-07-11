مال وأعمال

مصرف أبو ظبي الإسلامي يوافق على تأسيس شركة للتصكيك برأسمال مصدر 10 ملايين جنيه

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

رنا ممدوح _  وافق مجلس إدارة مصرف أبو ظبي الإسلامي في جلسته المنعقدة الخميس الماضي، على السير في إجراءات تأسيس شركة أبو ظبي الإسلامي للتصكيك برأسمال مرخص به بمبلغ 100 مليون جنيه وبرأسمال مصدر ومدفوع بمبلغ 10 ملايين جنيه.

وأفاد المصرف في بيان للبورصة اليوم، أن نسبة مساهمته في شركة التصكيك 98%.

Wafa_LIE_728x90

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصرف أبو ظبي الإسلامي يوافق على تأسيس شركة للتصكيك برأسمال مصدر 10 ملايين جنيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

مريم الجابري

مريم الجابري

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا