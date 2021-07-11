البورصة تتراجع 0.23% مستهل التعاملات بضغط من مبيعات المصريين والأجانب

رنا ممدوح _ تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم مبيعات المصريين والأجانب.

وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.23%، ليتداول عند مستوى 10161 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 0.06%، ليتداول عند مستوى 54.15 جنيه.

وتراجع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.37% و 0.39% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 48.811 مليون جنيه على 125 شركة من خلال 2.296 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 40 شركة مقابل ارتفاع 12 بينما لم تتغير أسعار 73.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 2.540 مليون جنيه، منها 2.474 مليون جنيه للمؤسسات، و66 ألف جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 114.303 ألف جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 1.098 مليون جنيه، مقابل 984.385 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 2.654 مليون جنيه، منها 2.316 مليون جنيه للأفراد، و338.380 ألف جنيه للمؤسسات.

الأسهم الأكبر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % العربية لاستصلاح الأراضي 31.16 33.76 8.34 العامة لاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير 56.76 60.71 6.96 سماد مصر – ايجيفرت 13.07 13.87 6.12 الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية – فوديكو 30.06 31.1 3.46 العربية للصناعات الهندسية 2.16 2.23 3.24

الأسهم الأكثر انخفاضا