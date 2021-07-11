عجز الميزان التجاري يتراجع ‭13.3‬% إلى 3.1 مليار دولار في أبريل

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد، إن عجز الميزان التجاري تراجع 13.3% على أساس سنوي إلى 3.1مليار دولار في أبريل.

كان العجز التجاري سجل 3.5 مليار دولار في أبريل 2020.

وأوضح جهاز الإحصاء في بيان، أن الصادرات ارتفعت 47.4% عنها قبل عام إلى 2.84 مليار دولار، مدعومة بنمو صادرات الأدوية والمستحضرات الصيدلانية 77.2%، والفواكه الطازجة 60.2%.

وارتفعت قيمة الواردات 8.1 بالمئة إلى 5.92 مليار دولار، مع صعود واردات سيارات الركوب 58.9% وخامات الحديد 58.6%.