مال وأعمال

عجز الميزان التجاري يتراجع ‭13.3‬% إلى 3.1 مليار دولار في أبريل

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قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد، إن عجز الميزان التجاري تراجع 13.3% على أساس سنوي إلى 3.1مليار دولار في أبريل.

كان العجز التجاري سجل 3.5 مليار دولار في أبريل 2020.

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وأوضح جهاز الإحصاء في بيان، أن الصادرات ارتفعت 47.4% عنها قبل عام إلى 2.84 مليار دولار، مدعومة بنمو صادرات الأدوية والمستحضرات الصيدلانية 77.2%، والفواكه الطازجة 60.2%.

وارتفعت قيمة الواردات 8.1 بالمئة إلى 5.92 مليار دولار، مع صعود واردات سيارات الركوب 58.9% وخامات الحديد 58.6%.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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