- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد، إن عجز الميزان التجاري تراجع 13.3% على أساس سنوي إلى 3.1مليار دولار في أبريل.
كان العجز التجاري سجل 3.5 مليار دولار في أبريل 2020.
وأوضح جهاز الإحصاء في بيان، أن الصادرات ارتفعت 47.4% عنها قبل عام إلى 2.84 مليار دولار، مدعومة بنمو صادرات الأدوية والمستحضرات الصيدلانية 77.2%، والفواكه الطازجة 60.2%.
وارتفعت قيمة الواردات 8.1 بالمئة إلى 5.92 مليار دولار، مع صعود واردات سيارات الركوب 58.9% وخامات الحديد 58.6%.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عجز الميزان التجاري يتراجع 13.3% إلى 3.1 مليار دولار في أبريل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.