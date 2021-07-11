رمكو لإنشاء القرى تعين ألفا كابيتال لتحديد القيمة العادلة لسهم أمبان للاستثمارات

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، في جلسته المنعقدة الخميس الماضي، على تعيين المستشار المالي المستقل وهو شركة ألفا كابيتال للاستشارات المالية عن الأوراق المالية للقيام بأعمال تحديد القيمة العادلة لسهم شركة أمبان للاستثمارات السياحية.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن الغرض من هذا القرار هو بيع كامل حصة رمكو للإنشاءات العقارية المملوكة لشركة رمكو لإنشاء القرى بنسبة 99.98% في هيكل ملكية أمبان مع مراعاة أحكام المادة 43 مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية.

وكان مجلس إدارة الشركة وافق في 8 يوليو الجاري على تعيين شركة دار الخبرة للتقييم والاستشارات الهندسية للقيام بأعمال تقييم شركة أمبان للاستثمارات السياحية.