إن آي كابيتال تراهن على زيادة الأصول المدارة .. وارتفاع التضخم أبرز تحديات النصف الثاني

محمد فرج _ قال محمد متولي، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة إن آي كابيتال، إن شركته نجحت في تحقيق الأهداف الموضوعة للقطاعات المختلفة خلال النصف الأول من العام الجاري، سواء على صعيد إدارة الأصول، الاستثمار المباشر، أو قطاع السمسرة، مشددًا على صعوبة تحقيق نفس الأداء في النصف الثاني من العام لقوة النتائج المحققة وصعوبة تكرارها.

وأوضح متولي أن ضعف الطلب على الاستثمار في البورصة والذي ينعكس أثره على أسعار الأسهم المتداولة، وتأجيل طرح شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية والعديد من الطروحات الأخرى، كان من أبرز التحديات التي واجهتها الشركة فى النصف الأول من العام.

وأشاد متولي بأداء الحكومة تجاه دعم القطاع الخاص في النصف الماضي من العام، قائلًا إن الحكومة تمكنت من تحقيق الاستقرار للكثير من القطاعات الاقتصادية المختلفة خلال الفترة الماضية ومنذ اندلاع أزمة جائحة كورونا، بما في ذلك دعمها للقطاع الخاص والقطاعات والشركات الأكثر تأثرًا بالأزمة من خلال برنامج إنفاق حكومي هائل على تطوير وتحديث البنية الأساسية والمشاريع العمرانية العملاقة، ومن خلال خفض سعر الفائدة على الإقراض بنحو 4% منذ بداية الأزمة.

كما أشاد بالبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي قوي بقيادة القطاع الخاص، لخلق فرص عمل دائمة وتحسين قدرة الاقتصاد على تحمل الصدمات الخارجية، بالإضافة الى تعزيز الحوكمة والشفافية، وتحسين بييئة الأعمال التجارية، وتعميق الأسواق المالية وزيادة الاندماج في التجارة العالمية.

وقال الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة إن آي كابيتال، إن الشركة تراهن في النصف الثاني من العام على زيادة الأصول المدارة بواسطة إن آي كابيتال اعتمادًا على الثقة التي تتمتع بها الشركة من قبل عملائها وعلى فريق عمل الشركة الذي يضم أفضل الكفاءات التي تحظى بخبرات واسعة في مجال عملها.

ويرى متولي أن النصف الثاني من العام قد يشهد عددًا من التحديات، أبرزها احتمالية ارتفاع معدلات التضخم نتيجة موجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية والشحن في العالم، وبالتالي ارتفاع أسعار الفائدة الذي بدوره سيقوم بتوجيه المزيد من الاستثمارات لأدوات الدخل الثابت كالودائع والشهادات البنكية، وهو ما يزيد من ضعف الطلب على الأسهم المتداولة في البورصة.

ولفت متولي إلى أن الشركة تستهدف خلال النصف الثاني التركيز على التوسع أفقيًّا في إدارة المحافظ وصناديق الأسهم، والتوسع رأسيًّا في قطاعي إدارة الأصول والسمسرة.

المنافسة أصبحت شرسة بعد دخول كيانات جديدة مجال إدارة الاستثمارات.. ونتوقع مزيدًا من الاحتدام

وشدد متولي على صعوبة المنافسة في السوق المصرية، قائلًا إنها أصبحت شرسة خاصة في قطاع إدارة الأصول؛ نظرًا لازدياد عدد الشركات والجهات التي تتصارع على إدارة الأصول في السوق المصرية، منوهًا إلى أن الشركة تتوقع تزايد ضراوة المنافسة خلال الفترة القادمة.

وأكد أنه لا نية لدى الشركة لإضافة أنشطة جديدة أو وقف أخرى قائمة، كما استبعد إجراء صفقات دمج أو استحواذ سواء مع القطاع الخاص أو الحكومي، وذلك بعد صفقة الاستحواذ على شركة عربية أون لاين مطلع العام الجاري، في ظل اكتمال منصة الخدمات والتحول لبنك استثمار متكامل.

لا نحتاج إلى صفقات دمج أو استحواذ في ظل اكتمال منصة الخدمات.. ونسعى لإبرام تحالفات لإدارة الأصول وتوزيع المنتجات المالية

ولفت متولي إلى أن الفرص المستقبلية تتمثل في التحالفات سواء مع القطاع الخاص أو الحكومة في قطاع إدارة الأصول وتوزيع المنتجات المالية للمستثمرين.

نستهدف التوسع أفقيًّا في إدارة المحافظ وصناديق الأسهم.. والتوسع رأسيًّا في نشاطي إدارة الأصول والسمسرة

وطالب الحكومة بتشجيع وتحفيز القطاع الخاص؛ وذلك من خلال الإصلاحات والتشريعات التي تجعل بيئة العمل جذابة في كل القطاعات، قائلًا إن مستقبل مصر يعتمد على الحفاظ على النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل مناسبة لتواكب النمو السكاني المتزايد، مع وجود ما يقرب من مليون خريج جديد يدخلون سوق العمل كل عام، في الوقت الذي لا يمكن فيه للحكومة أن تستوعب كل هذه الوظائف بمفردها؛ والخيار الوحيد هو خلق وظائف دائمة في القطاع الخاص.

كما طالب متولي الحكومة بمواصلة سن قوانين وتشريعات تدعم القطاع الخاص، مشددًا على ضرورة تطبيق هذه التشريعات بصورة تشجع المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، مشيدًا في الوقت نفسه بقانون الاستثمار الجديد بما يحمله من ضمانات محفزة للاستثمار.