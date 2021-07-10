- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
وكالات – سجلت وزارة الصحة البريطانية اليوم السبت 32367 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19”.
وتشير حصيلة اليوم إلى انخفاض في عدد الإصابات مقارنة مع أمس الجمعة الذي سجلت فيه 35707 إصابات.
وذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 34 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 128399 شخصا.
وتحتل بريطانيا المركز الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد وكذلك المرتبة الـ7 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بريطانيا تسجل 34 وفاة وأكثر من 32 ألف إصابة جديدة بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.