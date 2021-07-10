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دار الإفتاء تعلن الثلاثاء 20 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك

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دوت الخليج – أعلنت دار الإفتاء المصرية أن يوم الأحد، الموافق 11 يوليو، هو أول أيام شهر ذي الحجة 1442هـ، وأن يوم الإثنين، الموافق 19 يوليو، هو التاسع من ذي الحجة وهو يوم عرفة، وأن يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو، هو العاشر من ذي الحجة، وأول أيام عيد الأضحى المبارك.

وتقدمت دار الإفتاء بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري، ولجميع رؤساء الدولِ العربية والإسلامية وملوكها وأمرائها وللمسلمين كافةً في كل مكان.

 

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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