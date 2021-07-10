مجموعة GFH تستحوذ على محفظة مجمعات سكنية لطلاب الجامعات بالولايات المتحدة

وكالات – أعلنت مجموعة GFH المالية عن التوقيع للاستحواذ على محفظة مجمعات سكنية لطلاب الجامعات بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، والتي ترتبط بكبرى الجامعات الواقعة في الولايات المتحدة.

ويجري هذا الاستحواذ بالمشاركة مع “ستيودنت كوارترز”، مدير الأصول المتخصص في مجمعات سكن الطلاب ، الواقع مقرها في ولاية أتلانتا الأمريكية، والتي تعتبر سادس أكبر مشتري في العالم لأصول سكن الطلاب في الولايات المتحدة، حيث استكملت معاملات في هذا المجال بقيمة إجمالية تجاوزت 1.4 مليار دولار أمريكي

تقوم استراتيجية GFH للاستثمار في سكن الطلاب على بناء محفظة تستهدف الجامعات المدرجة ضمن أكبر 150 جامعة في الولايات المتحدة.