مال وأعمال

إصابة رئيس وزراء الجزائر أيمن بن عبد الرحمن بفيروس كورونا

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

وكالات – أفادت قناة النهار الجزائرية، اليوم السبت، بإصابة رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت القناة أن “مصالح الوزارة الأولى أعلنت اليوم السبت إصابة الوزير الأول ووزير المالية أيمن بن عبد الرحمن بفيروس كورونا”.

Wafa_LIE_728x90

وأضافت نقلا عن مصادر مطلعة أن “الوزير الأول قد دخل في حجر صحي على أن يتم إجراء فحص طبي آخر بعد انتهاء مدة الحجر”.

كما أكدت المصادر أن “الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن سيواصل عمله والقيام بمهامه عن بعد”.

 

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة رئيس وزراء الجزائر أيمن بن عبد الرحمن بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

قد تقرأ أيضا