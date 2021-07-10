مال وأعمال

مصر ترسل مساعدات طبية إلى تونس

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دوت الخليج- أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بشحنات من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية مقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى الشعب التونسي الشقيق للمساهمة؛ في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين التونسيين.

وذكر بيان للمتحدث العسكري للقوات المسلحة أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب التونسي الشقيق في مختلف المحن والأزمات.

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ومن جانبه، أعرب الجانب التونسي عن تقديره للجهود المصرية المتواصلة والمساندة المستمرة التي تقدمها الحكومة المصرية للشعب التونسي، معربين عن كامل التقدير والشكر للقيادة السياسية المصرية على ما تبذله من جهود متواصلة للمساهمة في تخفيف العبء عن الشعب التونسي.

وأضاف البيان أن ذلك يأتى انطلاقا من الروابط التاريخية التي تجمع مصر وتونس، وتأكيدا لعمق روابط الأخوة والصداقة التي تجمع الشعبين الشقيقين.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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