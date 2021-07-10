وزير الري: الدولة لن تسمح بحدوث أزمة مياه في مصر

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أ ش أ _ أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري أن الدولة المصرية لن تسمح بحدوث أزمة مياه في مصر، وقال: “نحن ندرس كل السيناريوهات في كل التخصصات على مختلف قطاعات وزارة الري”.. مشيرا إلى أن سد النهضة به عيوب جسيمة تم إعلانها وعيوب لم تعلن.
وقال عبدالعاطي – خلال اللقاء الحواري الذي نظمه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري اليوم السبت إن الدولة تعمل بكافة أجهزتها على مدار الساعة وستتخذ القرار في الوقت الذي يناسبها وفقا لمصالحها، مشددا على أن كل أجهزة الدولة تعمل على مدار الساعة، كل فيما يخصه.
وأشار وزير الري إلى أن الدولة المصرية شاركت في بناء العديد من السدود في بعض الدول الأفريقية.. لافتا إلى أن المشكلة في سد النهضة هي حجم السد، والإدارة والتشغيل المشترك كما ترغب مصر، مؤكدا أن أثيوبيا ليس لديها إرادة سياسية للوصول لاتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، عكس مصر التي ترغب في ذلك.
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