رئيسة المفوضية الأوروبية: الاتحاد قدم جرعات تكفي لتطعيم 70% من البالغين

سي إن بي سي _ قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بيان إن الاتحاد الأوروبي سلم الدول الأعضاء جرعات من لقاحات فيروس كورونا تكفي لتطعيم 70 في المئة على الأقل من البالغين.

وحثت رئيسة المفوضية دول الاتحاد على تكثيف برنامج التطعيم وقالت إنه سيتم توزيع حوالي 500 مليون جرعة في جميع أنحاء الاتحاد بحلول يوم غد الأحد.