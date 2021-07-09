مال وأعمال

بايدن يعتزم توقيع أمر تنفيذي لتشجيع المنافسة في الاقتصاد الأمريكي

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

وكالات _ يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن توقيع أمرا تنفيذيا شاملا يستهدف تشجيع المنافسة في مختلف الصناعات وسوق العمل الأمريكية، داعيا السلطات التنفيذية إلى اتخاذ خطوات لتقليل أسعار الدواء في الولايات المتحدة وتشديد قواعد الاندماج في قطاعي التكنولوجيا والبنوك، ومنح العمال المزيد من القدرة على تغيير وظائفهم والتفاوض على أجور أعلى.

وأشارت بلومبرج اليوم إلى أن تحرك الرئيس الأمريكي سيشجع الحكومة الاتحادية على وضع قواعد جديدة لكل شيء من خدمات الإنترنت إلى رسوم حمل حقائب الركاب في المطارات، بحسب قائمة رسمية، مضيفة أن بايدن سيوقع في وقت لاحق من اليوم الأمر التنفيذي بعد إدلائه بتصريحات حول الاقتصاد الأمريكي.

Wafa_LIE_728x90

ويسعى بايدن إلى معالجة ظاهرة الاندماجات التي شهدها الاقتصاد الأمريكي خلال العقدين الماضيين والتي أثارت المخاوف من أن الشركات الكبرى التي تشكلت بسبب هذه الاندماجات تعرقل المنافسة والابتكار.

وتزداد هذه المخاوف في قطاع التكنولوجيا الذي تسيطر عليه عدد قليل جدا من الشركات التي أصبحت من أكبر الشركات على مستوى العالم من حيث القيمة السوقية.

ويرى البيت الأبيض ان انخفاض مستوى المنافسة في الاقتصاد الأمريكي هو السبب وراء ارتفاع الأسعار بالنسبة للسلع الضرورية مثل الأدوية وانخفاض الأجور وتراجع معدل النمو ووتيرة الابتكار.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايدن يعتزم توقيع أمر تنفيذي لتشجيع المنافسة في الاقتصاد الأمريكي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا