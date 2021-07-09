صندوق النقد يقترب من الموافقة على خطة لزيادة الاحتياطيات إلى 650 مليار دولار

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بلومبرج _ اقترب صندوق النقد الدولي من الحصول على الموافقة النهائية لتحقيق رقم قياسي للاحتياطيات الجديدة لديه، لتصل إلى 650 مليار دولار أمريكي.
وقالت المديرة التنفيذية للصندوق، كريستالينا جورجيفا، إنها ستقدم الاقتراح إلى مجلس محافظي المؤسسة لتمهيد الطريق أمام إصدار الأموال بحلول نهاية أغسطس.
وقال صندوق النقد الدولي، ومقره واشنطن، في بيان، إن المجلس التنفيذي له وافق أمس الخميس على خطة لتخصيص جديد لما يسمى بحقوق السحب الخاصة، وهي الأكبر في تاريخه.
وذكرت وكالة بلومبرج في 25 يونيو الماضي أن المجلس التنفيذي أجمع على دعم الاقتراح.
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