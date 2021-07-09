مبادلة الإماراتية تجمع 2.7 مليار درهم من طرح الياه سات

العربية نت _ جمعت شركة مبادلة للاستثمار، الصندوق السيادي لإمارة أبوظبي، 2.7 مليار درهم (731 مليون دولار) في طرح عام أولي لمشغل الأقمار الصناعية التابع لها “الياه سات“، بعد تسعير الأسهم بالقرب من منتصف النطاق التسويقي.

وباعت شركة تابعة للصندوق 975.9 مليون سهم في “الياه سات”، التي يتم تداولها تحت اسم شركة الياه الفضائية للاتصالات، مقابل 2.75 درهم للسهم، بحسب بيان اليوم الجمعة، بعد تسويقها في نطاق ما بين 2.55 درهم و 3.05 دراهم للسهم.

هذا ثاني أكبر طرح في أبوظبي على الإطلاق، بعد أن جمعت شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع “أدنوك للتوزيع” 850.8 مليون دولار في طرح عام جرى في 2017.

وأضاف البيان أن الاكتتاب العام يمنح “الياه سات” قيمة سوقية تبلغ نحو 6.7 مليار درهم. وستبقى حصة الأغلبية في الشركة مملوكة من قبل “مبادلة” بعد الإدراج.

وقد تم الاكتتاب في الطرح عدة مرات واجتذب اهتمام “المستثمرين المؤسسيين العالميين مما سمح بزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات العربية المتحدة”، وفقًا للبيان. واكتتب جهاز الإمارات للاستثمار بنسبة 5% من حجم الطرح النهائي.

أشار الصندوقان السياديان “أبوظبي القابضة” ADQ و”مبادلة” – إلى جانب شركة النفط الحكومية في الإمارة – إلى نيتهما إدراج المزيد من الأصول محليًا. وقالت الشركة إن هذا الاكتتاب يمهد الطريق لمزيد من الاهتمام والاستثمار في صفقات مستقبلية مماثلة.

قاد الطرح كل من بنك أبوظبي الأول، وبنك أوف أمريكا كورب، ومورغان ستانلي، في حين كان بنك أبوظبي التجاري، والمجموعة المالية هيرميس القابضة، وإتش إس بي سي هولدينجز مديرين مشتركين.

ومن المقرر أن يبدأ تداول أسهم “الياه سات” في 14 يوليو.