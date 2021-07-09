مؤشر أسعار المستهلكين في الصين يرتفع 1.1% خلال يونيو

شينخوا _ أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين اليوم الجمعة، أن مؤشر أسعار المستهلكين، أحد المقاييس الرئيسية للتضخم ، ارتفع بنسبة 1.1% على أساس سنوي في يونيو.

وكان هذا الرقم أقل من الزيادة السنوية البالغة 1.3 في المئة في مايو.

وقالت دونغ لي جيوان، الإحصائية البارزة في الهيئة إن الاقتصاد الصيني قد تعافى بشكل مطرد في يونيو، مع وجود إمدادات كافية من السوق الاستهلاكية والاداء المستقر لأسعار المستهلكين.

ووفقًا للهيئة، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في الصين، والذي يقيس تكلفة البضائع عند بوابة المصنع، بنسبة 8.8% على أساس سنوي في يونيو.