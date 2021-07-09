السودان يحذر من آثار مدمرة على حياة الملايين بسبب إجراءات إثيوبيا في الملء

وكالات _ قالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، إن الإجراءات الأحادية للملء في سد النهضة ستكون لها آثار مدمرة على حياة ملايين السودانيين وتؤثر على سلامة المنشآت المائية السودانية.

جاء ذلك خلال لقاء عقدته مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بمكتبه في الأمانة العامة للأمم المتحدة، لشرح موقف السودان من سد النهضة الإثيوبي وتأثيراته المحتملة على السودان قبيل جلسة اجتماع مجلس الأمن.

وشددت الوزيرة السودانية على موقف السودان المتمثل في ضرورة توصل الأطراف الثلاثة؛ السودان، مصر وإثيوبيا لاتفاق ملزم في إطار زمني محدد لملء وتشغيل السد.

وأكدت التزام السودان بالإطار التفاوضي الذي يقوده الاتحاد الإفريقي، داعية إلى تعزيز هذا الإطار بشركاء آخرين من بينهم الأمم المتحدة.

من جانبه، شدد الأمين العام للأمم المتحدة على استعداد المنظمة للعب دور بناء وإيجابي يساند العملية التفاوضية، وبما يضمن توصل الأطراف إلى اتفاق حول هذه القضية.