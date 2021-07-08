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موسكو تعرب عن قلقها من تنامي الخطاب التهديدي في أزمة سد النهضة

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وكالات _ أعرب المندوب الروسي عن قلق موسكو من تنامي الخطاب التهديدي في أزمة سد النهضة.

أضاف أن بلاده تتفهم موقف السودان ومصر من ملء وتشغيل سد النهضة.

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كما شدد على أن حل الخلاف لا يكون إلا عبر الدبلوماسية.

وأضاف أن السلطات الروسية “قلقة من تنامي الخطاب التهديدي في أزمة سد النهضة”.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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