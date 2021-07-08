موسكو تعرب عن قلقها من تنامي الخطاب التهديدي في أزمة سد النهضة

وكالات _ أعرب المندوب الروسي عن قلق موسكو من تنامي الخطاب التهديدي في أزمة سد النهضة.

أضاف أن بلاده تتفهم موقف السودان ومصر من ملء وتشغيل سد النهضة.

كما شدد على أن حل الخلاف لا يكون إلا عبر الدبلوماسية.

وأضاف أن السلطات الروسية “قلقة من تنامي الخطاب التهديدي في أزمة سد النهضة”.