مندوبة أمريكا في مجلس الأمن: ملتزمون بتقديم الدعم السياسي اللازم لتسوية أزمة سد النهضة

وكالات _ قالت مندوبة الولايات المتحدة بمجلس الأمن، إننا مازلنا نعتقد أنه بالإمكان حل أزمة سد النهضة. أضافت، خلال مؤتمر مجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة،: “القرن الأفريقي في مرحلة عصيبة والقرارات في الأشهر المقبلة ستؤثر على المدى الطويل”. وتابعت: “الولايات المتحدة ملتزمة بتقديم الدعم السياسية اللازم لحل أزمة سد النهضة”، ونحن على الاستعداد التام لدعم الجهود المقدمة من مصر وإثيوبيا والسودان لتسوية الخلافات القائمة بشأن قضية سد النهضة”.

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