انطلاق جلسة مجلس الأمن الدولي حول سد النهضة

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وكالات _ انطلقت قبل قليل جلسة مجلس الأمن الدولي حول سد النهضة الإثيوبي التي تعقد بناء على طلب تقدمت به تونس، العضو غير الدائم في المجلس باسم كل من مصر والسودان.
ويجتمع أعضاء المجلس لمناقشة مشروع قرار تونسي يدعو كلا من “مصر وإثيوبيا والسودان لاستئناف مفاوضاتهم… ليتوصلوا، في غضون ستة أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السد وإدارته”.
كما يحض “إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سد النهضة”. ويستبعد دبلوماسيون أن يتم التصويت على المشروع في نفس الجلسة.
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