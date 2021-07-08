- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
وكالات _ قال صندوق النقد الدولي اليوم الخميس، إن اقتصاد السعودية يتعافي بشكل جيد من جائحة كوفيد-19، وإنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد غير النفطي للمملكة 4.3 بالمئة هذا العام
توقع الصندوق أن يبلغ مجمل نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.4 بالمئة.
وأضاف صندوق النقد في بيان، أن الناتج المحلي الإجمالي النفطي الحقيقي من المتوقع أن ينكمش 0.4 بالمئة، إذ من المفترض أن يبقى الإنتاج متماشيا مع اتفاقية مجموعة أوبك+ .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد السعودي غير النفطي بنسبة 4.3% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.