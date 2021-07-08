صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد السعودي غير النفطي بنسبة 4.3%

وكالات _ قال صندوق النقد الدولي اليوم الخميس، إن اقتصاد السعودية يتعافي بشكل جيد من جائحة كوفيد-19، وإنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد غير النفطي للمملكة 4.3 بالمئة هذا العام

توقع الصندوق أن يبلغ مجمل نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.4 بالمئة.

وأضاف صندوق النقد في بيان، أن الناتج المحلي الإجمالي النفطي الحقيقي من المتوقع أن ينكمش 0.4 بالمئة، إذ من المفترض أن يبقى الإنتاج متماشيا مع اتفاقية مجموعة أوبك+ .