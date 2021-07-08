مال وأعمال

مديرة صندوق النقد متفائلة بشأن آفاق النمو في وسط وشرق أوروبا

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– قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا اليوم الخميس، إن اقتصادات دول وسط وشرق أوروبا ستنمو بمعدل أسرع من دول غرب أوروبا في الأعوام القليلة القادمة.

وأبلغت جورجيفا مؤتمرا بالعاصمة البلغارية صوفيا أن الناتج المحلي الإجمالي المجمع لدول وسط وشرق أوروبا من المنتظر أن يعود هذا العام إلى مستوى ما قبل جائحة كوفيد-19 .

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وقالت “نتوقع أن العام 2021 سيشهد وصول المنطقة إلى مستواها للناتج المحلي الإجمالي لعام 2019، لتسبق دولا أخرى كثيرة في العالم.”

وأضافت أن اقتصادات دول وسط وشرق أوروبا انكمشت العام الماضي بحوالي أربعة بالمئة في المتوسط، أو نحو نصف حجم الانكماش في دول غرب أوروبا، أثناء الجائحة.

وقالت مديرة صندوق النقد، إنها تتوقع أن يكون النمو الاقتصادي السنوي في دول وسط وشرق أوروبا أعلى بحوالي 1.2 في المئة من النمو في جيرانها الغربيين من الآن وحتى 2025 .

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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