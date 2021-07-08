مال وأعمال

هيئة المنافسة السعودية توافق على استحواذ المراعي على كامل أعمال بيك مارت

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

وكالات _ أعلنت الهيئة العامة للمنافسة السعودية اليوم، عن عدم ممانعتها من إتمام عملية التركز الاقتصادي بين شركة المراعي وبين كل من بيك مارت الإمارات “بيكمارت منطقة حرة” وبيك مارت وبيك مارت البحرين .

وقالت الهيئة إن التركز الاقتصادي يتمثل في استحواذ شركة “المراعي” على كامل أعمال مخابز “بيك مارت”.

Wafa_LIE_728x90

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هيئة المنافسة السعودية توافق على استحواذ المراعي على كامل أعمال بيك مارت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا