هيئة المنافسة السعودية توافق على استحواذ المراعي على كامل أعمال بيك مارت

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وكالات _ أعلنت الهيئة العامة للمنافسة السعودية اليوم، عن عدم ممانعتها من إتمام عملية التركز الاقتصادي بين شركة المراعي وبين كل من بيك مارت الإمارات “بيكمارت منطقة حرة” وبيك مارت وبيك مارت البحرين .
وقالت الهيئة إن التركز الاقتصادي يتمثل في استحواذ شركة “المراعي” على كامل أعمال مخابز “بيك مارت”.
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