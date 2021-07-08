المركزي الأوروبي يوافق على رفع معدل التضخم المستهدف إلى 2%

وكالات _ قرر البنك المركزي المصري الأوروبي إجراء تعديل طفيف لمعدل التضخم المستهدف، وذلك خلال اجتماع المجلس الحاكم للبنك اليوم، حيث حدد المعدل بــ 2% على المدى المتوسط.

وقال المجلس: ” هذا الهدف متناسب، ويعني أن الانحرافات الايجابية و السلبية لمعدل التضخم عن الهدف المستهدف غير مرغوب فيها”، مضيفا أنه قد يكون هناك حاجة لسياسة نقدية قسرية لتجنب ترسخ الانحرافات السلبية.

ويشار إلى أن الهدف المستهدف لمعدل التضخم في منطقة اليورو في السابق كان أقل ولكن يقترب من 2%.

وهذا التغير يعني أن البنك المركزي المصري لم يعد يشعر أنه ملزم بالتدخل في حال ارتفع معدل التضخم عن الهدف .

ويعد التغيير الطفيف في الهدف المستهدف لمعدل التضخم نتاج مراجعة سياسية نقدية دشنتها رئيسة البنك المركزي المصري كريستين لاجارد منذ أن تولت منصبها في نوفمبر 2019.

وقالت لاجارد اليوم: “الاستراتيجية الجديدة تمثل أساسا قويا سوف يرشدنا في تطبيق السياسة النقدية خلال الاعوام المقبلة”.

كما جعل البنك المركزي المصري اليوم اعتبارات التغير المناخي المدمجة في إطاره للسياسة جزءا مهما في استراتيجية المستقبل.