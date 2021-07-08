ذا آدرس للاستشارات تحقق 4 مليارات جنيه مبيعات للغير في العاصمة الإدارية بالنصف الأول من العام

حققت شركة “ذا آدرس للاستشارات” مبيعات تعاقدية بقيمة 4 مليارات جنيه لصالح شركات التطوير العقاري في العاصمة الإدارية الجديدة خلال النصف الأول من العام الجاري، وتخطط الشركة للوصول بإجمالي مبيعاتها بنهاية العام إلى 10 مليارات جنيه.

وفي بيان للشركة، قال معتز عسكر رئيس مجلس الإدارة، إن الخطة التسويقية للشركة تتضمن تسويق مشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة والجلالة والسخنة والعلمين الجديدة والساحل الشمالى ومنطقة غرب القاهرة.

وأضاف أن الشركة تتبنى إستراتيجية جديدة للاستحواذ على مبيعات المشروعات القومية والمطورين فى السوق خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الشركة تتولى تسويق 300 مشروعاً متنوعاً.

وأوضح أن الشركة حصلت على عدد من المشروعات فى منطقة الداون تاون بنظام التسويق الحصرى وتخطط الشركة لزيادة عدد المشروعات الحصرية لمحفظتها بالعاصمة الإدارية خلال الفترة المقبلة.

وتابع أن الشركة تمتلك 4 فروع بيعية حالياً فى السوق العقارى تتوزع فى مدينة الرحاب والمنصورة والجونة والتجمع الخامس فى القاهرة الجديدة، وتدرس زيادتها لتتناسب مع خطتها التوسعية وخاصة في القاهرة الجديدة والساحل الشمالي.