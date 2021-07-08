رمكو لإنشاء القرى تعين دار الخبرة للقيام بأعمال تقييم شركة أمبان للاستثمارات

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية في جلسته المنعقدة أمس على تعيين شركة دار الخبرة للتقييم والاستشارات الهندسية للقيام بأعمال تقييم شركة أمبان للاستثمارات السياحية.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن الغرض من ذلك هو بيع كامل حصة شركة رمكو للإنشاءات العقارية – المملوكة لشركة رمكو لإنشاء القرى بنسبة 99.87%- في هيكل ملكيتها مع مراعاة أحكام المادة 43 مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية.

وقررت إدارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم الشركة لمدة 10 دقائق لحين الإطلاع على الخبر المنشور، مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.