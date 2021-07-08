مؤشر البورصة الرئيسي يتراجع بصورة طفيفة مستهل التعاملات وEGX70 يصعد 0.75%

رنا ممدوح _ تراجع مؤشر البورصة المصرية بصورة طفيفة في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.02%، ليتداول عند مستوى 10275 نقطة.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.75% و 0.45% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات 109.005 مليون جنيه على 139 شركة من خلال 4.091 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 34 مقابل ارتفاع 33 بينما لم تتغير أسعار 72.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 845.756 ألف جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 850.054 ألف جنيه، مقابل 4.298 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 518.245 ألف جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي شراء بقيمة 4.551 مليون جنيه، مقابل 4.033 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 327.511 ألف جنيه، بدفع من الأفراد التي حققت صافي شراء بقيمة 486.567 ألف جنيه، مقابل 159.056 ألف جنيه صافي بيع من المؤسسات.

الأسهم الأكبر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % رواد السياحة 40.15 44.09 9.81 المنصورة للدواجن 29.09 31.48 8.44 شارم دريمز للاستثمار السياحي 13.89 13.96 5.60 المجموعة المصرية العقارية 5.91 6.15 4.06 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 16.44 17.03 3.59

الأسهم الأكثر انخفاضا