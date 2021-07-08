وزير الإسكان: دعم منظومة الصرف الصحي بالقاهرة بـ7 مليارات جنيه لتحسين مستوى الخدمة للمواطنين

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أنه تم تدعيم منظومة الصرف الصحي بالقاهرة من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية ومشروعات الإحلال والتجديد بقيمة بلغت نحو 7 مليارات جنية خلال 7 سنوات في الفترة من عام 2014 منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة الجمهورية، وحتى عام 2021، لافتاً إلى أن المشروعات تم تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية للجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بقيمة 4 مليارات جنيه، و3 مليارات جنيه من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى أن الأعمال استهدفت تطوير منظومة الصرف الصحى وحل عدد من المشكلات الطارئة بالمناطق الساخنة بمحافظة القاهرة خلال السنوات السبع الماضية، فضلاً عن تطوير منظومة صرف الأمطار فى المحاور الرئيسية لتستوعب التغيرات المناخية وزيادة كميات الأمطار التى تشهدها العاصمة فى السنوات الأخيرة.

من جانبه، صرح المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، بأن خطة تطوير منظومة الصرف الصحي اعتمدت علي 7 محاور، وهى، رفع الطاقة الاستيعابية لمنظومة الصرف الصحي و تحسين الخدمة، وخدمة المناطق المحرومة، وإحلال وتجديد الشبكات القديمة والمتهالكة ورفع كفاءة المهمات الميكانيكية، وتدعيم أسطول معدات الشركة، والمساهمة فى المشروعات القومية، وإنشاء بالوعات أمطار جديدة، والحفاظ على الأصول وتطوير منشآت الشركة.

وأوضح رئيس الشركة، أنه تم رفع الطاقة الاستيعابية لمنظومة المعالجة من 3.45 مليون م3 /يوم إلى 4.15 مليون م3 /يوم بإضافة 700 ألف م3 /يوم، حيث تم توسعة محطة معالجة الجبل الأصفر من 2 مليون م3 /يوم إلى 2.5 مليون م3 /يوم، وتوسعة محطة معالجة عرب أبو ساعد بحلوان من 350 ألف م3 /يوم إلى550 ألف م3 /يوم.

وأضاف أنه تم رفع الطاقة الاستعابية لمحطات الرفع من خلال إنشاء محطة رفع حلزونية جديدة سعة مليون م3/يوم بمدخل محطة معالجة الجبل الأصفر لزيادة كمية المياه الواردة للمحطة، وتوسعة محطة رفع عين شمس بإضافة عنبر جديد 300 ألف م3 /يوم وخط طرد قطر 1500 مم، وتوسعة محطة رفع الأميرية بإضافة عنبر جديد 1.5 مليون م3 /يوم، وتوسعة محطات الرفع الحلزونية القلج – الخصوص بإضافة 4 طلمبات حلزونية جديدة بطاقة 700 ألف م3/يوم، وإنشاء محطة رفع حلزونية بكوبرى(3 )بمدينة السلام بطاقة مليون م3/يوم، وتوسعة محطة رفع حلوان الرئيسية بإضافة عنبر جديد 250 ألف م3/يوم، مشيراً إلى أن تكلفة توسعات المشروعات ومحطات الصرف الصحى وتحسين الخدمة وخدمة المناطق المحرومة بلغت 3 مليارات جنيه.

وقال: تم تحسين صرف الخطوط الرئيسية بإجمالى أطوال شبكات مضافة بطول 120 كم، من خلال: (إزدواج الأنفاق الرئيسية من الأميرية وحتى الجبل الأصفر بأطوال 18 كم، وتحسين الصرف الصحى للخطوط الرئيسية بمدينة السلام بإنشاء عدد 3 خطوط بأقطار 1800 مم بطول 3 كم، وتحسين الصرف الصحى لمنطقة حمامات القبة ومصر الجديدة، وتحسين الصرف الصحى بحدائق المعادى وجزيرة دار السلام واستكمال مشروع النفق الصخرى لخدمة دار السلام، وتحسين الصرف الصحى لمنطقة الهضبة العليا بالمقطم وتقسيم اللاسلكى بالمعادى، وتحسين صرف منطقة الخليفة المأمون وشارع الشيخ غراب بالحدائق بطول 6 كم، وتحسين الصرف لمنطقة عين شمس ” مجمع رئيسى بشارع الفيروز ” قطر 2.25 م بطول 3 كم).

وأشار إلى أنه تم زيادة نسبة المناطق المخدومة من 92 % إلى 96 %من تعداد سكان القاهرة لخدمة حوالى 500 ألف نسمة، بإضافة شبكات بأطوال 800 كم متعددة الأقطار بالإضافة إلى عدد 12 محطة رفع جديدة بمناطق: حى المرج، حى السلام، حى الأميرية، حى منشية ناصر، منطقة الهايكستب، مصر القديمة، عزبة النخل، حلوان، التبين.

وذكر أن إجمالي تكاليف مشروعات الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة وتدبير معدات التطهير تقدر بنحو 3 مليارات جنيه، وتم تنفيذ أعمال إحلال وتجديد للشبكات القديمة بأطوال 200 كم، و 24 محطة رفع، وخطوط الطرد الخاصة بها.

ونوه عن أن الشركة ساهمت في عدد من المشروعات القومية بتكلفة 436 مليون جنيه، مشيراً إلى أنه تم إنشاء بالوعات أمطار بالمحاور الجديدة وأهمها : (محور جسر السويس ـ محور جوزيف تيتو والمنطقة الصناعية – مدينة نصر – مصر الجديدة – كورنيش النيل ـ أسفل الطريق الدائرى وتقاطعه مع الأوتوستراد ـ محور الأسمرات، وتنفيذ الحل العاجل لصرف مياه الأمطار أمام النصب التذكارى بطريق النصر)، بإجمالى عدد بالوعات 1450 بالوعة وأطوال شبكات تجميع وتوصيل مياه الأمطار 25 كم بأقطار من 160 مم إلى 1200 مم، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 300 مليون جنيه، كما تم تدعيم أسطول معدات الشركة بـ 304 معدات بقيمة 500 مليون جنيه، للتعامل مع أى طفوحات وسرعة إنهاء الأعمال والاستعداد لموسم الأمطار.

وقال: تم تطوير بعض المباني الهامة للشركة، وميكنة وتكويد الأصناف وربط المخازن بشبكة الإنترنت وتدعيمها بمعدات التداول والأوناش، وإنشاء 3 مراكز خدمة عملاء متطورة، و 3 مراكز تدريب، ورفع كفاءة بعض المباني والمنشآت، كما أن مركز خدمة العملاء بالشركة قام بتوفير خدمة المنفذ الواحد.