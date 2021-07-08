كومباس كابيتال تقتنص موافقة الرقابة المالية على نشر عرض شراء 100% من الإسكندرية الوطنية للاستثمارات

رنا ممدوح _ وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر اعلان عرض الاستحواذ المقدم من شركة كومباس كابيتال للاستثمارات المالية للاستحواذ على 100% من أسهم رأسمال الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية.

وأفادت الهيئة في بيان للبورصة اليوم، أن العرض يستهدف شراء حتى عدد 5.225 مليون سهم من أسهم الإسكندرية الوطنية للاستثمارات بسعر 6.12 جنيه للسهم الواحد.

وأكدت الهيئة على التزام مقدم العرض بالآتي :

– شراء كامل الأسهم المعروضة للبيع كاستجابة لعرض الشراء مع الأخذ في الاعتبار الحد الأدنى لتنفيذ عرض الشراء.

– بشراء أيه أسهم تعرض عليه من الأسهم التي لم تستجب لعرض الشراء الماثل بذات سعر عرض الماثل لمالكها وقت العرض، وذلك خلال الثلاثة أشهر التالية لتاريخ تنفيذ عرض الشراء في حالة إخطاره برغبة أي مساهم ممن لم يستجب لعرض الشراء الماثل في بيع أسهمه وذلك بذات سعر العرض على أن يتم التنفيذ في آخر تلك المدة.

– مراعاة عرض عقد الإدارة المزمع توقيعه والمشار اليه بالإفصاحات المكملة بالإعلان، على الجمعية العامة عادية وفقا للمادة 39 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

– إخطار الشركة المستهدفة بالعرض بإعلان عرض الشراء ومذكرة المعلومات بعد صدور موافقة الهيئة على نشر اعلان عرض الشراء.

– اخطار الهيئة بأيه معلومات أو بيانات مرتبطة بعرض الشراء قبل إعلانها أو نشرها مالم تكن قد تم الإفصاح عنها في عرض الشراء أو في مذكرة المعلومات.

– الالتزام بنشر إعلان عرض شراء خلال يومين من تاريخ موافقة الهيئة على نشر إعلان عرض الشراء.

– الالتزام بإتاحة مذكرة المعلومات لدى سمسار العملية حتى يتسنى لحاملي الأوراق المالية محل العرض الإطلاع عليها.

الالتزام بكافة التعهدات الخاصة بمقدم العرض الواردة بإعلان عرض الشراء الإجباري.

وتتولى شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية دور سمسار مقدم العرض، ويتولى مكتب نور وشركاته بالتعاون مع التميمي ومشاركوه بدور المستشار القانوني لمقدم العرض.

وحدد العرض الحد الأدني لتنفيذ عرض الشراء بنسبة 51% من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض.

ومنذ أيام أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم عن إيداع طلب تعديل سعر اعلان عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة كومباس كابيتال للاستثمارات المالية للاستحواذ حتى عدد 5.225 مليون سهم بنسبة 100% من أسهم رأسمال شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، ليكون 6.12 جنيه للسهم بدلا من 5.72 جنيه للسهم.

وكانت الشركة قد تلقت ، 5 عروض استحواذ لشراء حوالي 100% من إجمالي رأسمال الشركة كحد أقصى.