سي آي كابيتال تعين مكتب كارفي لخدمات الاستشارات لتحديد القيمة العادلة لسهم شركة سهولة

رنا ممدوح _ قرر مجلس إدارة شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية في جلسته المنعقدة أمس، تعيين مكتب كارفي لخدمات الاستشارات المالية كمستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة لسهم شركة سي آي للتمويل الاستهلاكي – سهولة.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم، إن المجلس ناقش في جلسته البدائل الإستثمارية الخاصة بشركة سي آي للتمويل الاستهلاكي – سهولة – إحدى الشركات التابعة.

وحدد المجلس أتعاب المستشار المالي بقيمة 10 آلاف دولار أو ما يعادلها بالجنيه المصري.

الجدير بالذكر أن شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، أعلنت في سبتمبر الماضي، عن تسلم سهولة ذراع المجموعة لنشاط التمويل الاستهلاكي، لخطاب من هيئة الرقابة المالية يفيد بحصولها على رخصة مزاولة التمويل الاستهلاكي بالسوق المصرية، وتخضع للقانون رقم 18 لعام 2020.