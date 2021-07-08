أسعار النفط تواصل التراجع مع استمرار ضبابية أوبك+

_ تراجعت أسعار النفط يوم الخميس للجلسة الثالثة على التوالي وسط ضبابية بشأن المعروض بعد انهيار المحادثات بين كبار المنتجين هذا الأسبوع، مما قد يتسبب في التخلي عن اتفاق الإنتاج الحالي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 73.20 دولار للبرميل بحلول الساعة 0644 بتوقيت جرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي القياسي غرب تكساس الوسيط 33 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 71.87 دولار للبرميل.

تراجعت أسعار برنت بنحو خمسة بالمئة منذ إغلاق يوم الاثنين بعد انهيار المحادثات بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، منهم روسيا، في إطار مجموعة أوبك+، عندما رفضت السعودية، أكبر المنتجين، طلب الإمارات زيادة إنتاجها في إطار اتفاق المجموعة لخفض الإمدادات.

وقال إدوارد مويا كبير محللي الأسواق في أواندا “سوق النفط تتطلع إلى ما هو أبعد من عجز المعروض النفطي في أغسطس، وتتوقع أن ينهار اتفاق أوبك+ قبل أبريل 2022 عندما يحل أجل الاتفاق، إذ ستطلب دول أعضاء أخرى المزيد من التنازلات للحصول على حصة سوقية أكبر”.

تقلص أوبك+ الإمدادات منذ أكثر من عام على خلفية انهيار الطلب بفعل جائحة فيروس كورونا.

وتلقت الأسعار بعض الدعم من انخفاض كبير في مخزونات النفط في الولايات المتحدة.

فقد تراجعت مخزونات الخام لدى أكبر مستهلك للنفط في العالم ثمانية ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من يوليو، وفقا لمصدرين بالسوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي، وذلك مقارنة مع تقديرات محللين في استطلاع رأي أجرته لانخفاض بنحو أربعة ملايين برميل.