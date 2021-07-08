محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي: التضخم ارتفع بأكثر من المتوقع

سي إن بي سي أظهر محضر اجتماع اللجنة صانعة السياسة النقدية بالفيدرالي الأمريكي، الذي عقد في 15 و16 يونيو، أن مسؤولي الفيدرالي عبًروا عن اعتقادهم بأنه لم يتحقق قدر كبير إضافي من التقدم نحو التعافي الاقتصادي، لكنهم اتفقوا على أنهم يجب أن يكونوا مستعدين للتحرك إذا تحققت مخاطر التضخم أو مخاطر أخرى.

وقال محضر الاجتماع، الذي نشر اليوم الأربعاء، إن المشاركين اتفقوا على أن التضخم ارتفع بأكثر من المتوقع لكنهم اعتبروا أن الزيادة في الأسعار تعكس إلى حد كبير عوامل مؤقتة.

وأضاف أن “عدة مشاركين” في الاجتماع ما زالوا يشعرون بأن شروط خفض مشتريات الأصول “ستتحقق في موعد أقرب مما كانوا يتوقعون”.

لكن آخرين رأوا إشارة أقل وضوحا من البيانات الواردة وحذروا من أن إعادة فتح الاقتصاد بعد جائحة خلًفت مستوى غير معتاد من الضبابية وتتطلب نهجا “صبورا” فيما يتعلق بأي تغيير للسياسة.

وقال محضر الاجتماع إن “غالبية كبيرة” بين مسؤولي الفدرالي يرون أن مخاطر التضخم “تميل نحو الصعود” وإن مجلس الاحتياطي ككل يشعر بأنه يجب أن يكون في وضع الاستعداد للتحرك إذا تحققت تلك المخاطر.