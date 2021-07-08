الذهب يصعد لسادس جلسة على التوالي بدعم من هبوط عوائد السندات

وكالات – واصلت أسعار الذهب الصعود لسادس جلسة على التوالي، اليوم الأربعاء، لتقترب من أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوعين الذي سجلته في الجلسة السابقة، بدعم من تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1803.40 دولار للأوقية في نهاية جلسة التداول بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 17 يونيو الجاري عند 1814.78 دولار أمس الثلاثاء.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1803.90 دولار للأوقية.

وسجلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات أدنى مستوى لها في أكثر من أربعة أشهر.

ويقلل انخفاض عوائد السندات من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 26.13 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 2% إلى 2850.00 دولارا للأوقية بينما تراجع البلاتين 0.66% إلى 1084.50 دولار.