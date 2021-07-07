انفجار بسفينة راسية قبالة ميناء جبل علي في الإمارات دون خسائر بشرية

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العربية دوت نت – وقع انفجار مساء الأربعاء في سفينة راسية قبالة ميناء جبل علي في إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
واندلع حريق في سفينة تجارية قبالة ميناء جبل علي. وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن فرق الدفاع المدني سيطرت على الحريق الناجم عن انفجار إحدى الحاويات على متن سفينة بميناء جبل علي.
وذكر المكتب الإعلامي لدبي أنه لم يتم تسجيل أي وفيات أو إصابات جراء الحريق في حاوية بميناء جبل علي.
وتردّد صدى الانفجار التي لم تعرف أسبابه حتى الآن في أنحاء دبي، وقد شعر بعض السكان باهتزاز منازلهم.
وتضم منطقة جبل علي ميناء رئيسياً في جنوب الإمارة.
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