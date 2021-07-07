وزير الخارجية يؤكد لسكرتير عام الأمم المتحدة ضرورة التوصل لاتفاق حول سد النهضة

شكري يؤكد ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسؤوليتها لدفع أديس أبابا للانخراط في مفاوضات جادة

دوت الخليج – التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، بسكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في إطار لقاءاته واتصالاته المستمرة في نيويورك مع مختلف الأطراف لشرح الموقف المصري تجاه قضية سد النهضة الإثيوبي والتحضير للجلسة المرتقبة لمجلس الأمن بهذا الشأن.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أكد، خلال اللقاء، الموقف المصري الداعي إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وشدد وزير الخارجية على رفض مصر القاطع لإعلان إثيوبيا عن البدء في عملية الملء للعام الثاني ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، وهو ما يعد خرقا صريحا لاتفاق إعلان المبادئ وانتهاكا للقوانين والأعراف الدولية.

وأشار إلى خطورة اتخاذ مثل تلك الإجراءات الأحادية دون التوصل لاتفاق وأثر ذلك على استقرار وأمن المنطقة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية شدد كذلك خلال اللقاء على ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومن خلال مجلس الأمن، بمسئوليتها تجاه دفع إثيوبيا إلى الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة في المفاوضات من أجل التوصل للاتفاق المنشود.