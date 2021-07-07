التموين: طرح خراف الأضاحي بالتقسيط على 6 أشهر للعاملين بالوزارات وقطاع الأعمال

دوت الخليج – تلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية حول بيع الخراف الحية بالتقسيط، بعد اقتراح إحدى الصحفيات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس، للإعلان عن استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك.

وجاء بالتقرير أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستطرح الخراف الحية بالتقسيط لمدة 6 أشهر؛ للعاملين بالجهات التابعة للوزارات، وشركات قطاع الأعمال العام، وفقا لعدد من الضوابط الآتية:

1- إرسال الشركات التابعة للشركة القابضة بيان بالأسعار للجهات المذكورة.

2- إرسال الجهات بيان بالأسماء والكميات المطلوبة للموظفين التابعين لها، “سعر الكيلو قائم 65 جنيها” .

3- يتسلم الموظف استمارة يتعهد فيها بخصم المبالغ المطلوب منه شهريا، وختمها بخاتم الجهة التي يتبعها واعتمادها وتوقيع المسئول بالشركة.

4- تعهد من الجهة بإرسال شيك بقيمة القسط المحصل شهريا من الموظفين التابعين لها إلى الشركات التابعة “المجمعات الاستهلاكية”.

وجاء بالتقرير الوارد من الشركة القابضة للصناعات الغذائية إلى وزير التموين والتجارة الداخلية، بيان بالإجراءات التي ستتبع لنظام الكوبونات التي تم طرحها أمس، خلال المؤتمر الصحفي، أولها: أن يكون الكوبونات توفرت في أفرع شركات توزيع السلع التابعة للقابضة للصناعات الغذائية (شركتا الجملة والمجمعات الاستهلاكية) والشركات التابعة لها بفئاتها المختلفة “20 و 50 و 100 جنيه”.

وأشار البيان إلى أن تلك الكوبونات تمكن المقتدرين من توفير احتياجات المواطنين من السلع، من خلال شرائها وتوزيعها عليهم لصرفها من المجمعات الاستهلاكية، وأكدت القابضة للصناعات الغذائية أن تلك الكوبونات قد أعدت بمواصفات خاصة لا يمكن تزويرها.

من جانبه، وجه الدكتورعلي المصيلحي، الشركة القابضة بالكشف الطبي على الخراف الحية قبل طرحها وكذلك توفير كل احتياجات المواطنين من السلع الأساسية واللحوم، وشدد على ضخ كميات كبيرة من اللحوم في المجمعات الاستهلاكية هذه الفترة.

وقال احمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن الدكتور علي المصيلحي يتابع شخصيا عمليات الطرح اليومي للحوم والدواجن بالمجمعات الاستهلاكية، ويتابع يوميا تسيير الحملات من الأجهزة الرقابية بالوزارة والمديريات على الأسواق.