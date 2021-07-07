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الأردن: الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي

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أ ش أ – أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الأربعاء ، أن الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأن المملكة تقف بالمطلق مع مصر والسودان في حماية حقوقهما.

وشددت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، على أهمية التوصل لحل تفاوضي لمسألة سد النهضة بما يحفظ حقوق جميع الأطراف في مياه النيل، مؤكدةً عدم القيام بأي عمل أحادي الجانب وملء السد دون اتفاق عادل على أساس القانون الدولي.

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وأشارت إلى أن الجهود المكثفة التي تبذلها مصر والسودان للتوصل لاتفاق تفاوضي حول مسألة السد تعكس حرصهما المشترك على تحقيق العدالة في توزيع مياه النيل بما يحول دون التوتر ويكرس التعاون.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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