المصرف المتحد يطرح بطاقة U-Got-A-Gift مسبقة الدفع

دوت الخليج – طرح المصرف المتحد، بطاقة بنكية جديدة U-Got-A-Gift، وهي من أنواع البطاقات مسبقة الدفع. وبحسب بيان صادر عن البنك، يتيح المصرف المتحد شراء البطاقة للعملاء وغير العملاء من جميع الفروع البالغ عددها 67. وتتيح بطاقة U-Got-A-Gift لعملاء المصرف المتحد وغير العملاء إتمام مشتريات داخل وخارج مصر سواء من المراكز التجارية أو عبر الانترنت باستخدام خدمه كود الامان OTP. وتتمتع البطاقة بخاصية اللاتلامسية Contactless، كما تتيح عمليات السحب النقدي، ويمكن إعادة شحن البطاقة.

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