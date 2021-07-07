القائمة الكاملة للمرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين

دوت الخليج – أعلنت الأمانة العامة للاتحاد المصري للتأمين أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، في الانتخابات المقرر انعقادها يوم 27 يوليو الجاري. وتلقت الأمانة العامة للاتحاد طلبات الترشيح على مدار أسبوعين حتى إغلاق باب الترشيح اليوم في الثانية عشر ظهرا. وشملت قائمة المرشحين الأسماء التالية: على منصب رئيس مجلس إدارة الاتحاد: علاء الزهيري، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة جي آي جي للتأمين – مصر وعلى مقعد نائب رئيس مجلس الإدارة ترشح الدكتور سعيد جبر، العضو المنتدب لشركة قناة السويس لتأمينات الحياة. وعلى منصب عضو مجلس الإدارة ممثلا لشركات التأمين التي تمارس تأمينات الممتلكات والمسئوليات ترشح كل من: – احمد درويش، العضو المنتدب لشركة رويال للتأمين. – حسام علما، العضـو المنتدب لشركة المصرية للتأمين التكافلي ممتلكات ومسئوليات. – حسام عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتأمين التعاوني. – محمد عبد المولى، العضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصري السعودي. – رضا فتحي، العضو المنتدب لشركــة المهندس للتأمين. – أحمد خليفة، العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين. – محمد مصطفى عبد الرسول، العضو المنتدب لشركة أورينت للتأمين. – مدحت صابر، العضو المنتدب شركة أروب للتأمين. – عادل فطوري، العضو المنتدب لشركة وثاق للتأمين. وعلى منصب عضو مجلس الإدارة ممثلا لشركات التأمين التى تمارس تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال ترشح كل من: – محمود حنفي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة اللبنانية السويسرية تكافل. – علي السيسي، العضو المنتدب لشركة أروب للتأمين على الحياة. – سعيد الألفي، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا لتأمينات الحياة. – هيثم طاهر، العضو المنتدب لشركة متلايف لتأمينات الحياة. – أيمن قنديل، العضـو المنتدب لشركة أكسا لتأمينات الحياة – مصر. – عبير حلمي، العضو المنتدب لشركة الوفاء لتأمينات الحياة. ومن المقرر أن تنتهي دورة مجلس الإدارة الحالي في 20 أغسطس المقبل.

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