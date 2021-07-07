التجاري وفا بنك: الكاميرون تتطلع إلى شراكات مع القطاع الخاص في الطاقة المتجددة

دوت الخليج – أطلق التجاري وفا بنك إيجيبت، أول أمس، بعثة الأعمال الأولى، والتي بدأت في دوالا بدولة الكاميرون في إطار مبادرة “روابط الأعمال بين مصر وغرب ووسط إفريقيا”، والتي تأتي تحت إشراف ورعاية وزارة التجارة والصناعة وجهاز التمثيل التجاري المصري.

وكان التجاري وفا بنك قد أعلن عن المبادرة في مؤتمر صحفي خلال شهر يونيو الماضي، بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة ولفيف من رؤساء الجهات المختصة بهذا الشأن.

وبحسب بيان للبنك، فقد لاقت البعثة اهتماما كبيرا من رجال الأعمال وأعضاء الغرف التجارية من مصر بهدف اكتشاف فرص تجارية هذه الأسواق الواعدة وجذب استثمارات جديدة إلى مصر وتعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال الإفريقي.

وقال هشام السفا، العضو المنتدب للتجاري وفا بنك إيجيبت: “حقق الجانبان نتائج مثمرة في التعاون العملي في مختلف المجالات ونتطلع إلى الإعلان عن نجاح البعثة وتكرارها في مدينة داكار بالسنغال، والتي من المقرر بدأها غدا الخميس، ونأمل لتحقيق جدواها الاقتصادية بشأن بتوسيع نطاق التعاون المشترك مع دول القارة الأفريقية وخاصة في غرب ووسط إفريقيا”.

ومن جانبه، قال تامر راغب، رئيس قطاع الشركات بالتجاري وفا بنك إيجيبت، إن اليوم الأول شهد 25 شركة، وجرى توفيق اجتماعات أعمال ثنائية بين المشاركين من مصر ونظرائهم في الكاميرون.

وأضاف راغب أن أجندة اجتماعات الأعمال الثنائية كانت مجهزة بشكل جيد، حيث أن ما يقارب 200 اجتماع جرى تنسيقه بالفعل خاصة في قطاعات الصحة والتوزيع والأغذية الزراعية والكيماويات والبناء.

كما أجرى المشاركون في اليوم الثاني من البعثة زيارات ميدانية وإجراء أعمال التقييم على أرض الواقع، وفق راغب.

وأشار إلى أن الحكومة الكاميرونية تتطلع إلى عقد شراكات مع القطاع الخاص (PPP) في مجال الطاقة المتجددة وترحب بالخبرات المصرية في هذا المجال، حيث أن إنتاجها الدولة الحالي لمصادر الطاقة المتجددة هو 1% ولديها استراتيجية طموحة تهدف إلى زيادة الانتاج إلى 20% خلال العشر سنوات القادمة.