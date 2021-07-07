إحاطة خبراء دول أعضاء في مجلس الأمن بموقف مصر من سد النهضة

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أ ش أ – قدم الوفد المصري الموجود حاليا في نيويورك، إحاطة لخبراء دول أعضاء بمجلس الأمن حول موقف مصر والتداعيات السلبية لعدم التوصُل لاتفاق بشأن سد النهضة.
وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”: ” في إطار الفعّاليات المكثفة بنيويورك لعرض جوانب قضية سد النهضة كافة، قدم الوفد المصري إحاطة لخبراء دول أعضاء مجلس الأمن حول موقف مصر والتداعيات السلبية لعدم التوصُل لاتفاق”.
ومن المقرر أن يشارك وزير الخارجية سامح شكرى غدا الخميس فى الجلسة الخاصة التي يعقدها مجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة.
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