وافق مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات، وذلك لتنفيذ شبكة الاتصالات الأرضية لعدد 6 قرى ضمن 14 قرية ذات الأولوية من المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحكومة تتعاقد مع المصرية للاتصالات لتنفيذ شبكة الاتصالات الأرضية لست قرى ضمن مبادرة حياة كريمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.