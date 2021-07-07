مال وأعمال

الحكومة تتعاقد مع المصرية للاتصالات لتنفيذ شبكة الاتصالات الأرضية لست قرى ضمن مبادرة حياة كريمة

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وافق مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات، وذلك لتنفيذ شبكة الاتصالات الأرضية لعدد 6 قرى ضمن 14 قرية ذات الأولوية من المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

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