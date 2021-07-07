مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار لإعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق المُبسّط الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، فى القاهرة بتاريخ 13/6/2021، بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر. ويهدف الاتفاق إلى تقديم الدعم المالي للحكومة المصرية لإعادة تأسيس الجامعة التي تم إنشاؤها في عام 2002، وذلك من خلال إنشاء حرم جامعي جديد بهدف تعزيز القدرة الاستيعابية على أساس التصميم المتكامل، وتحسين الحوكمة وبرامج التدريب الأكاديمي والبحث العلمي عالية الجودة.

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