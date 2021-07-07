رئيس هيئة قناة السويس: نسعى لعبور 95 سفينة في الخط الملاحي خلال 2023

إسلام فضل _ قال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة تسعي خلال عام 2023 عبور 95 سفينة يوميًا في خطها الملاحي.

وأضاف ربيع خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أنه يسير خلال الفترة الراهنة نحو 75 سفينة يوميًا من خلال الخط الملاحي.

وذكر أنه خلال الأزمة مع السفينة إيفرجيفن التي جنحت بقناة السويس فى 23 مارس الماضي، فى النقطة 151 ترقيم القناة، ونجحت قناة السويس في تعويمها يوم 29 مارس الماضى، أي بعد 6 أيام من الحادث، وتم قطرها وسحبها إلى منطقة البحيرات المرة القريبة من مدينة فايد بالإسماعيلية، تم عبور نحو 100 سفينة يوميًا خلال الخط الملاحي لمدة 4 أيام لسير 442 سفينة.

وأوضح أن السفن التي انتظرت لحل أزمة سفينة إيفر جيفن لم تطالب هيئة قناة السويس أو الشركة بأي تعويضات، كما تم تقديم تخفضيات لتلك السفن في العبور.