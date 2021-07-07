البورصة السعودية تنهي التعاملات على تراجع.. والسيولة تبلغ 10.6 مليار ريال

وكالات _ أنهت البورصة السعودية جلسة اليوم الأربعاء عند مستوى 10,958 نقطة متراجعا بنحو 12,66 نقطة أو مايعادل 0.12 في المائة.

وبلغت السيولة المتداولة 10.6 مليار ريال، وتأتي السيولة عبر تداول 277 مليون سهم، في حين بلغت الصفقات المنفذة نحو 417,9 ألف صفقة.

وصعدت أسهم 60 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها أسهم العمران بمكاسب 9.88 في المائة ليغلق السهم عند 126.80 ريال.

كما سجلت أسهم بترو رابغ وام اي سي والمجموعة السعودية ارتفاعات تجاوزت 4.66 في المائة.

قابل ذلك تراجعت 127 شركة تصدرها أسهم الخريف والمتراجعة 3.40 في المائة، تلاه أسهم اتحاد الخليج والأهلي ريت وبحر العرب والسعودي الألماني بانخفاض تجاوز 2.52 في المائة.