البنك الأهلي يطلق حملة جوائز على بطاقات الائتمان لمدة عام

دوت الخليج – أطلق البنك الأهلي المصري، حملة تشجيعية جديدة على كافة أنواع بطاقات ائتمان البنك تستهدف تحفيز العملاء على زيادة استخدام البطاقات في المشتريات.

وقال كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، إن الحملة تم تصميمها لتشجيع عملاء بطاقات الائتمان لدى البنك على زيادة استخدامات البطاقات في مختلف مشترياتهم باستخدام نقاط البيع الالكترونية POS المتاحة لدى التجار وكذلك كافة المواقع الالكترونية الخاصة بهم، وذلك في إطار توجه البنك نحو تفعيل مختلف وسائل الدفع الالكترونية التي يقدمها لعملائه وتقليل التعامل النقدي والذي يعد أحد اهم استراتيجيات البنك دعما للشمول المالي.

وأوضح سوس، أن الحملة توفر لعملاء بطاقات ائتمان البنك فرص للدخول في سحب يتيح لعدد 30 عميل إمكانية الفوز بجوائز نقدية خلال فترة الحملة التي تستمر خلال شهري يوليو وأغسطس، وتتمثل تلك الجوائز في الفوز بمبلغ 5000 جنيه للجائزة الواحدة يتم اضافتها على بطاقة ائتمان العميل الفائز شهريا اعتبارا من شهر أكتوبر القادم ولمدة 12 شهر بشكل منتظم أي بقيمة إجمالية 60 الف جنيه في العام.

ونوه أن ذلك يعد تحفيزا للعملاء الفائزين على استخدام تلك الجوائز النقدية في مشتريات جديدة من خلال بطاقات الائتمان الخاصة بهم وهو ما يضاعف من استخدامات تلك البطاقات.

وأضافت هالة حلمي، رئيس المنتجات والشمول المالي بالبنك الأهلي المصري، أن الحملة تستهدف عملاء مختلف شرائح بطاقات ائتمان البنك حيث تتيح كل 1000 جنيه مشتريات باستخدام تلك البطاقات فرصة لدخول العميل في السحب، وتتضاعف فرصة العميل كلما زادت قيم مشترياته.

وأشارت أن ذلك يرفع من معدلات الوعي لدى هؤلاء العملاء بتباين فئاتهم واحتياجاتهم بأهمية استخدام تلك الوسائل البديلة في سداد مقابل مشترياتهم بديلا عن التعامل النقدي، الأمر الذي يخدم أهداف البنك في تعظيم التعامل بمختلف أنواع البطاقات، وهو ما حرص فريق العمل المسئول عن الحملة على تحقيقه عند وضع قواعدها وشروطها.