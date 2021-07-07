مال وأعمال

اورنچ مصر توقع بروتوكول تعاون مشترك مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

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وقعت اليوم اورنچ مصر بروتوكول تعاون مشترك مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بهدف إتاحة وتيسير صرف المعاشات لمستحقيها من خلال محفظة اورنچ كاش في اطار دعم جهود الدولة المصرية ورؤيتها لسنة 2030 التي تخطو بسرعة كبيرة لتحقيق استراتيجية التحول الرقمي والشمول المالي لخلق مجتمع لا نقدي.

وتم توقيع الاتفاقية بحضور ممثلي شركات المحمول العاملة بالسوق المصري وذلك بمقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالقرية الذكية بهدف إتاحة وتيسير صرف المعاشات لمستحقيها من خلال محافظ الهاتف المحمول.

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وسوف يتم إتاحة صرف المعاش الكترونيًا من خلال شبكة ميزة الرقمية بدايةً من شهر أغسطس المقبل للمستحقين من خلال محفظة اورنچ كاش وذلك عن طريق توجه صاحب المعاش إلى أقرب فرع للشركة لفتح محفظة الكترونية والتوقيع على طلب صرف المعاش عليها على أن تستكمل باقي الإجراءات بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وشركة المحمول وذلك لتيسير الإجراءات على المستحقين.

جدير بالذكر أن محفظة اورنچ كاش توفر الخدمات الأساسية للمواطن بطريقة آمنة وسريعة واكثر كفاءة لإنجاز كل المعاملات المالية في أي وقت ومن أي مكان عبر الموبايل، كما تتيح استخدام الرصيد المتاح بها في العديد من الخدمات منها السحب النقدي والتحويل وعمليات سداد المستحقات الحكومية والمرافق والجهات المختلفة وكذلك سداد المشتريات من خلال نقاط البيع الإلكترونية أو الشراء عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية أو باستخدام رمز الاستجابة السريعة QR Code.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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