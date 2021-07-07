د.غادة خليل: منح ريادة الأعمال نتج عنها 700 مشروع في قطاعات مختلفة توفر نحو 25 ألف فرصة عمل

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم مؤتمرًا صحفيًا برئاسة د.هالة السعيد وزيرة التخطيط وبمشاركة عددًا من قيادات الوزارة، وذلك للإعلان عن تفاصيل نجاح الوزارة في إدراج أربع مبادرات مصرية إضافية بمنصة “أفضل الممارسات التي تحقق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة” التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، ضمن أفضل المشروعات والممارسات التي تحقق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وتمثلت المشروعات المدرجة المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشروع رواد 2030، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية.

ومن جانبها تناولت د.غادة خليل مدير مشروع رواد 2030 الحديث حول مشروع “رواد 2030” والمقام تحت مظلة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تأكيداً لأهمية نشر ثقافة ريادة الأعمال وفكر العمل الحر للشباب.

وأشارت خليل إلى إطلاق مرصد “رواد ميتر”كمنصة تضم مؤشرات لرواد الأعمال لإتاحة الأرقام والبيانات لصناع القرار لمساعدتهم في اتخاذ القرارات بهدف تطوير قطاع ريادة الأعمال.

وأوضحت خليل أن مشروع رواد 2030 تم من خلاله توقيع بروتوكولات تعاون مع جامعات كامبريدج والقاهرة والجامعة الأمريكية والجامعة الألمانية بالقاهرة ومركز إعداد القادة، لتحقيق الاستفادة لـ 340 شاباً وفتاة بدراسة الماجستير والمنح في ريادة الأعمال.

ونوهت إلى تخرّج الدفعات الأولى من هذه البرامج في عام 2019/2020، لينتج عن تلك المنح 700 مشروع في القطاعات المختلفة، بما يوفر 25 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن إنشاء 10 حاضنات أعمال في مجالات الذكاء الاصطناعي والسياحة وغيرها، بالإضافة إلى إطلاق برنامج تدريبيي لرفع كفاءة مديري الحاضنات، وفقاً لأسس ومعايير دولية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية.

كما أشارت خليل إلى إطلاق المشروع حملة “ابدأ مستقبلك مدارس” التوعوية لنشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر بين طلاب المدارس والجامعات، حيث تم الوصول في المرحلة الأولى منها إلى أكثر من 300 ألف طالب في 27 محافظة، وما يزيد عن 51 ألف طالب في 3 محافظات في المرحلة الثانية، بالإضافة إلى أكثر من 25 ألف طالب جامعي في حملة “ابدأ مستقبلك جامعات” وذلك في أكثر من 18 جامعة مصرية.

وتناولت د.غادة خليل الحديث حول نجاح المشروع في إصدار مجلة شهرية، ومسلسل كرتوني، وكبسولات رائد أعمال، إضافة إلى عقد مجموعة من الجلسات النقاشية تم الوصول فيها لأكثر من 4 مليون مشاهد.

كما أشارت خليل إلى إطلاق حملة المليون ريادي التي تهدف إلى تأهيل مليون رائد أعمال مصري بحلول عام 2030، موضحة أن الحملة تقدم برنامجًا تدريبيًا افتراضيًا يهدف إلى صقل المهارات الأساسية المطلوبة لتأهيل رواد الأعمال.

وأوضحت أن الحملة تستهدف إنشاء 50 شركة ناشئة توفر الآلاف من فرص العمل، مضيفه أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع جامعات الأقصر وجنوب الوادي بقنا وجامعة الأسكندرية وجامعات بنها والفيوم وقناة السويس بالإسماعيلية لتخصيص عدد من المقاعد لإتاحتها لطلاب الجامعة QRC، ليصل عدد المتدربين إلى 26352 ليتم تنفيذ عدد 120210 محاضرة تدريبية.