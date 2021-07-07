قناة السويس توقع اتفاق التسوية مع الشركة المالكة للسفينة إيفرجيفن

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إسلام فضل _ وقعت هيئة قناة السويس اتفاق التسوية مع الشركة المالكة للسفينة إيفرجيفن بحضور رئيس هيئة قناة السويس، وممثل الشركة المالكة للسفينة وعدد من السفراء والشركاء الدوليين.
وكانت سفينة الحاويات البنمية قد جنحت عند المدخل الجنوبي لقناة السويس بالكيلو 151 ترقيم القناة، وتسببت في تعطل حركة الملاحة بالقناة لمدة 6 أيام، مما أدى لانتظار 422 سفينة، وتغيير 48 سفينة لوجهتها لممرات بحرية أخرى.
وخفضت الهيئة في مايو الماضي قيمة التعويضات التي تطالب بها إلى 550 مليون دولار، من 916 مليون دولار سابقا.
يشار إلى أن الهيئة قد قدمت تسهيلات كبيرة للشركة المالكة لسفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN، لسداد التعويضات بعد بتخفيض قيمة التعويضات المطلوبة خلال التفاوض بنسبة 40%، حيث تم تخفيض المبلغ من 916 مليون دولار إلى 550 مليون دولار، على أن يتم سداد 200 مليون دولار كدفعة مقدمة، فيما يتم سداد 350 مليون دولار الباقية كخطابات ضمان يتم اصدارها فى بنك من فئة الـ ” A class “، فى مصر.
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