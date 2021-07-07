شركة Vortex Energy تعلن إتمام الإغلاق الأول لصندوقها التابع Vortex Energy IV بقيمة 200 مليون دولار

أعلنت اليوم شركة «Vortex Energy» المختصة بالاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والمدارة بواسطة قطاع الاستثمار المباشر بالمجموعة المالية هيرميس عن وصولها للإغلاق الأول لصندوق الاستثمار في الطاقة المتجددة والذي يعرف باسم Vortex Energy IV»»، وذلك بقيمة 200 مليون دولار.

وذكر بيان أن الإغلاق يتضمن تعهد مشروط بقيمة 25 مليون دولار، وذلك بقيادة المجموعة المالية هيرميس ومجموعة من المؤسسات السيادية والمستثمرين الماليين من ابوظبي.

جدير بالذكر أن صندوق «Vortex Energy IV» تم تأسيسها في سوق أبوظبي العالمي ADGM، ليكون بمثابة المقر الرئيسي لفريق العمل، والذي سيعمل بالتضافر مع فريق عمل «Vortex Energy» الحالي في لندن.

ومنذ تأسيس «Vortex Energy» في عام 2015، عكفت الشركة بنجاح على ضخ استثمارات في قطاع الطاقة المتجددة، وإكمال الدورة الكاملة للاستثمار لتصل محفظة الشركة من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في أوروبا إلى 822 ميجاوات.

ولا تزال المقومات التي يحظى بها هذا القطاع الواعد واتجاهات السوق تواصل دعم هذا النوع من الاستثمارات دائمة النمو، فقد شهد عام 2020 منفردًا ارتفاع حصة مصادر الطاقة المتجددة من إجمالي القدرة الإنتاجية السنوية للطاقة 82٪، مقابل 15٪ قبل عشرة أعوام.

وترى إدارة الشركة حاليًا العديد من الفرص الاستثمارية التي ينبض بها السوق وتلبي الطلب المتزايد على حلول التنمية المستدامة، وذلك في ظل التوجهات السياسية والاقتصادية التي تنادي بتبني التحول نحو استخدام حلول الطاقة المتجددة.

وفي هذا السياق أعرب كريم موسى رئيس قطاعي الاستثمار المباشر وإدارة الأصول بالمجموعة المالية هيرميس والرئيس التنفيذي لشركة «Vortex Energy»، عن اعتزازه بإطلاق Vortex Energy IV»».

وأشار إلى أن الأسواق العالمية تنبض بالعديد من الفرص الواعدة في مجال الطاقة المتجددة بعد أن أصبح استخدامها توجها سائدًا في أنحاء العالم، فمن المتوقع أن تصل إجمالي القدرة الإنتاجية لمشروعات الطاقة المتجددة حول العالم إلى حوالي 2 تيراوات بإجمالي استثمارات 3 ترليون دولار تقريبًا بحلول عام 2030 وذلك في ظل تبني المزيد من السياسات والمبادرات التي تهدف إلى تحقيق مجتمع خالي من الانبعاثات الكربونية.

وأكد موسى أنه واثق في قدرة الشركة على تنمية قاعدة الأصول الاستثمارية لقاعدة عملائنا من مستثمري الصناديق وذلك بفضل سجل الشركة الحافل بالإنجازات وقدرتنا على ضخ استثمارات تربو على 1.6 مليار دولار بقطاع الطاقة المتجددة في السوق الأوروبية وتحقيق عائدات جذابة من هذه الاستثمارات.

وأشار إلى أن الشركة تتطلع إلى مواصلة تطوير أعمالها وتنمية قاعدة المستثمرين للوصول إلى رأس المال المستهدف للصندوق والذي يبلغ 750 مليون دولار خلال العامين المقبلين.

ومن ناحية أخرى أوضح بكر عبد الوهاب رئيس قطاع الاستثمار بشركة «Vortex Energy»، أن الشركة سوف تقوم بتطبيق استراتيجية استثمارية فعالة لتطوير صندوق Vortex Energy IV»» وذلك عبر دعم المطورين ومحطات الطاقة المستقلة لتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم، إلى جانب ضخ المزيد من الاستثمارات في الأصول الحالية بالدول التي تتميز بتقديم عائدات استثمارية جذابة.

ونوه أنه في ظل تغير المشهد الاستثماري، أصبح التحول نحو استثمارات الطاقة المتجددة أكثر تعقيدًا من ذي قبل، وذلك مقارنة بملف التدفقات النقدية التقليدي طويل الأجل.

وأعرب عبد الوهاب عن ثقة الإدارة في قدرة الشركة على تحقيق المزيد من الإنجازات في هذا القطاع بفضل ما تمتلكه من خبرات ومهارات استثنائية وكذلك الأدوات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، مشيرًا إلى أن الشركة تبحث حاليًا مجموعة من الصفقات الاستثمارية الهامة والتي تصل قيمتها إلى حوالي 2 مليار دولار في دول أوروبا والولايات المتحدة.

جدير بالذكر أن صندوق Vortex Energy IV»» يستهدف جميع قطاعات الطاقة، بما في ذلك التوليد (الطاقة الشمسية ، وطاقة الرياح، والطاقة الكهرومائية، والكتلة الحيوية، والطاقة اللامركزية)، والتخزين الكهربائي، ومرافق شحن المركبات الكهربائية، فضلاً عن خدمات العرض والطلب على الطاقة.

ويغطي نطاق الصندوق دورة حياة الأصول بالكامل بما في ذلك محطات الكهرباء القائمة، ومحطات الطاقة المستقلة، وشركات تطوير محطات الكهرباء، وحلول المشروعات الجديدة والمشروعات التجارية والصناعية. سوف يركز الصندوق على الدول المتقدمة والنامية في أوروبا، ودول أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأستراليا.

وقد قامت Chimera Capital بدور المستشار الاستراتيجي لشركة «Vortex Energy» في الإجراءات المتعلقة بسوق أبو ظبي العالمي (ADGM).

كما قامت شركة White & Case بدور المستشار القانوني، وقامت PwC بتقديم خدمات الهيكلة، كما قامت Apex بتقديم خدمات الدعم الإداري.